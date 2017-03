X-Rated: The Greatest Adult Movies of All Time

View larger $29.95 $19.99 - Select Qty - 1 2

2 in stock





DVD SKU: 170213-63033-1

UPC: 738329211783

Weight: 0.11 lbs

Condition: New



Product Types: Products | Movies & TV

Lines: Cult Flavor | Throwback Space

Formats: DVD

Genres: Documentary | Exploitation | Mature

Studio: Kino Lorber

Original U.S. Release: February 6, 2015

Item Release Date: January 3, 2017

Rating: NR

Visit our main page for additional items Here.

Details

A scintillating countdown of the 32 greatest adult movies ever produced, X-Rated is the definitive look at the art of carnal films. Ranging between the 1970s and the 2010s, this erotically charged documentary is a vital history that provides commentary about the movies’ lasting impact on the adult industry and the world. Hosted by Chanel Preston, it features in-depth interviews with stars Jenna Jameson, Ron Jeremy, Marilyn Chambers, Christy Canyon, Jessica Drake, Georgina Spelvin and many more.

The full list of interviews and archival footage includes Chanel Preston, Nina Hartley, Raylin Joy,Skin Diamond, Herschel Savage, David Bertolino, Steven St. Croix, Marilyn Chambers, Johnnie Keyes, Georgina Spelvin, Casey Calvert, Constance Money, Jacky St. James, Gloria Leonard, Sharon Mitchell, Kay Parker, Eric Edwards, Riley Reid, Bonnie Rotten, Kelly Nichols, Veronica Hart, Cass Paley, Christy Canyon, Stoya, Ron Jeremy, Ash Hollywood, Richard Pacheco, Mitch Spinelli, Julia Ann, Janine Lindemulder, Andrew Blake, Paul Thomas, Raven Touchstone, Mike Horner, Sunset Thomas, Brad Armstrong, Jenna Jameson, Nic Cramer, Shanna McCullough, Tom Elliot, Ren Savant, Alexandra Silk, Nic Andrews, Evan Stone, John Stagliano, Manuel Ferrara, Savanna Samson, Nick Manning, Kimberly Kane, Ana Foxx, Jesse Jane, Kylie Ireland, James Deen, Eva Angelina, Jessica Drake, Kayden Kross, Axel Braun, Allie Haze, Capri Cavanni, Lily Labeau, Sarah Shevon, Penny Pax, Brittany Andrews, Bobby Astyr, Kandi Barbour, Asia Carrera, Carol Connors, Gerard Damiano, Jewel De’Nyle, Liza Del Sierra, Jamie Gillis, Annette Haven, Robert Kerman, C.J. Laing, Dorothy LeMay, John Leslie, Linda Lovelace, Carmen Luvana, Artie Mitchell, Jim Mitchell, Mike Ranger, Harry Reems, Silvia Saint, Seka, Dolly Sharp, Lysa Thatcher and Bambi Woods.

Special Features

Deleted Scenes

Multiple Interviews with Legendary Adult Movie Stars

Original Trailer

Specifications

Runtime: 94 minutes

Cast: Alexandra Silk | Allie Haze | Ana Foxx | Andrew Blake | Annette Haven | Artie Mitchell | Ash Hollywood | Asia Carrera | Axel Braun | Bambi Woods | Bobby Astyr | Bonnie Rotten | Brad Armstrong | Brittany Andrews | C.J. Laing | Capri Cavanni | Carmen Luvana | Carol Connors | Casey Calvert | Cass Paley | Chanel Preston | Christy Canyon | Constance Money | David Bertolino | Dolly Sharp | Dorothy LeMay | Eric Edwards | Eva Angelina | Evan Stone | Georgina Spelvin | Gerard Damiano | Gloria Leonard | Harry Reems | Herschel Savage | Jacky St. James | James Deen | Jamie Gillis | Janine Lindemulder | Jenna Jameson | Jesse Jane | Jessica Drake | Jewel De'Nyle | Jim Mitchell | John Leslie | John Stagliano | Johnnie Keyes | Julia Ann | Kandi Barbour | Kay Parker | Kayden Kross | Kelly Nichols | Kimberly Kane | Kylie Ireland | Lily Labeau | Linda Lovelace | Liza Del Sierra | Lysa Thatcher | Manuel Ferrara | Marilyn Chambers | Mike Horner | Mike Ranger | Mitch Spinelli | Nic Andrews | Nic Cramer | Nick Manning | Nina Hartley | Paul Thomas | Penny Pax | Raven Touchstone | Raylin Joy | Ren Savant | Richard Pacheco | Riley Reid | Robert Kerman | Ron Jeremy | Sarah Shevon | Savanna Samson | Seka | Shanna McCullough | Sharon Mitchell | Silvia Saint | Skin Diamond | Steven St. Croix | Stoya | Sunset Thomas | Tom Elliot | Veronica Hart

Directors: Bryn Pryor

Related Items

Categories

Cult Flavor | Documentary | DVD | Exploitation | Kino Lorber | Mature | Movies & TV | Throwback Space