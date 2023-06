The Only Funny White Comedian in America (2023)

Acme Comedy Club - Minneapolis | Bananas Comedy Club | Barley and Vine Biergarten | Color Club | Comedy Club of Kansas City | Dallas Comedy Club | Helium Comedy Club - Buffalo | Helium Comedy Club - Philadelphia | Helium Comedy Club - Portland | Here - After | improvMANIA Comedy Club | Jade Fountain Cocktail Lounge | Paper Root Clothing | Sesh Comedy Club | Side Splitters Comedy Club | Thank You Miami | The Comedy Club on State | The Royal Toronto | Zanies Comedy Club

United States > New Jersey > Rutherford > > 07070

United States > New York > New York City > > 10002

United States > New York > Buffalo > > 14203

United States > Pennsylvania > Philadelphia > > 19103

United States > Florida > Saint Augustine > > 32084

United States > Florida > Orlando > > 32803

United States > Florida > Miami Beach > > 33135

United States > Florida > Tampa > > 33618

United States > Wisconsin > Madison > > 53703

United States > Minnesota > Minneapolis > > 55401

United States > Minnesota > Duluth > > 55807

United States > Illinois > Chicago > > 60610

United States > Illinois > Chicago > > 60618

United States > Missouri > Kansas City > > 64114

United States > Texas > Dallas > > 75226

United States > Arizona > Chandler > > 85225

United States > Oregon > Portland > > 97214

United States > Washington > Seattle > > 98121

Canada > Ontario > Toronto > > M6G 1B4

Below are comedian Geoffrey Asmus tour dates for the remainder of 2023.